Вдовицата на убития десен активист Чарли Кърк подкрепи Джей Ди Ванс за президент на САЩ през 2028 година. По този начин Ерика Кърк даде ранен старт на надпреварата за Белия дом и предложи подкрепата на влиятелната младежка организация, основана от покойния ѝ съпруг, предаде АФП.

Ерика Кърк, чиято организация Turning Point USA изигра ключова роля в мобилизирането на младите избиратели в подкрепа на Доналд Тръмп на изборите през 2024 година, заяви пред хиляди присъстващи, че застава зад действащия вицепрезидент, за да стане 48-ият президент на САЩ.

„Ще направим всичко възможно, за да изберем приятеля на моя съпруг Джей Ди Ванс за 48-и президент по най-убедителния начин“, каза тя на форума AmericaFest — първото голямо събиране на Turning Point след убийството на Чарли Кърк.

Тръмп: Ванс най-вероятно ще бъде кандидатът на републиканците за президент през 2028 г.

Очаква се Ванс да говори пред участниците на 21 декември.

Подкрепата идва в момент, когато движението Make America Great Again (MAGA) започва да се ориентира към бъдеще без Доналд Тръмп.

Макар Ванс все още официално да не е заявил, че ще се кандидатира през 2028 година, широко се очаква той да се включи в надпреварата.

Ранна подкрепа от организация, която става все по-влиятелна в рамките на движението, би могла да създаде инерция и да направи кандидатурата на Ванс да изглежда почти неизбежна.

В същото време това се случва на фона на все по-видими пукнатини в лагера на MAGA, както и на нарастващо разочарование от Тръмп сред някои ключови фигури.

Джей Ди Ванс - от дома на строгата си баба до вицепрезидент на САЩ

Миналия месец конгресменката Маржъри Тейлър Грийн, известна с острия си стил, отправи яростна критика към програмата на Тръмп за втори мандат, заявявайки, че тя предава избирателите. Грийн, доскоро една от най-лоялните му съюзнички, обяви, че ще напусне Конгреса през януари, като някои коментатори спекулират, че тя може да се включи в президентската надпревара през 2028 година.

Други фигури от десницата, включително Ник Фуентес, също изглежда се опитват да заявят претенции за лидерство в движението.

Ванс беше близък с Чарли Кърк в месеците и годините преди той да бъде застрелян в политическо убийство в колежански кампус в щата Юта — покушение, което шокира САЩ и хвърли консервативните среди в траур.

Вицепрезидентът отпътува до Юта, за да подкрепи Ерика Кърк, и придружи тялото на Чарли Кърк обратно до семейния дом в Аризона. Кадри показаха Ванс, който върви до ковчега, докато той е натоварван на борда на самолета Air Force Two.

Чарли Кърк, едва на 31 години, беше оратор, който обикаляше университетски кампуси и предизвикваше млади хора на дебати по най-спорните обществени теми. Видеоклипове от тези сблъсъци му донесоха огромна популярност в социалните мрежи, която той превърна в движение, целящо да мобилизира младите избиратели около десни каузи.

Тръмп ще награди посмъртно Чарли Кърк с президентския „Орден на свободата“

Месец след смъртта му Доналд Тръмп посмъртно удостои Чарли Кърк с Президентския медал на свободата, наричайки младия активист „мъченик за истината и свободата“.

