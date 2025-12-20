Фестивал на пелина се провежда в старозагорското село Змейово . Посетителите могат да опитат близо 90 напитки от местни производители.

В селото се гордеят с пелина. Произвежда се във всяка къща.

„Аз съм му най-големият фен и мога да кажа, че за мен пелинът е не само еликсир, той е напитка, която доставя удоволствие, доставя много настроение”, казва Емилия Петкова.



Напитката се прави от вино и билката сладък пелин, но тук идва и тайната рецепта на всеки един производител от Змейово.



„Всеки слага различни видове билки. Основната е сладкият пелин. Но се слагат и ябълки, дюли, круши и грозде. Другите билки – бял равнец, жълт равнец, жълт кантарион, мащерка – те се слагат избираемо. И тук идва майсторлъкът - кой какви билки ще сложи, за да стане по-хубав пелинът”, разказва Валентин Вълев.

„Хубавият пелин трябва да има три качества: когато го отпиеш, трябва да ти засладни, след това трябва да загорчи и накрая да ти стопли корема. Това е качеството на добрия пелин, по това се отличава”, обяснява Емилия Петкова.



„Личната рецепта на всеки е тайна и никой не си я казва. Тайната е във видовете билки, които се слагат след сладкия пелин, защото бъчвата се нарежда на пластове със сладък пелин и ябълките, и дюлите, и гроздето. А вече другите билки са си тайна на всеки производител”, казва Валентин Вълев.



А пелинът в Змейово препоръчително се консумира с деликатеси, чието производство също е по тайна змеевска рецепта



„С червено месо, хубаво змейовско мезе и суджук. Това е най-доброто”, казва Валентин Вълев.

Емилия Петкова пък го предпочита със свински гърди, сварени в зелева чорба.

Змеевският пелин е известен не само в България и чужбина, а местните имат обяснение, защо е толкова неповторим. „Климатичните условия, надморската височина играят голяма роля в качеството на пелина”, казва Емилия.



А учени от Тракийския университет са направили анализ на славния змеевски пелин. „Доказаха, че ние сме единствени в света с толкова сладък пелин в буретата”, добавя Емилия.

Повече гледайте във видеото.

