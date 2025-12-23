Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до председателя на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България Петя Димитрова. В нея тя предлага да бъде обсъдена възможността несеквестируемите средства на гражданите, които имат наложен запор върху банковите си сметки, да могат да се теглят и от банкомат. Според предложението на омбудсмана това трябва да се случва в рамките на месеца, в който средствата постъпват по сметката.

В писмото си Делчева отбелязва, че подобна възможност би могла значително да улесни работещите, възрастните и трудноподвижните хора.

Тя припомня, че към момента въпросните пари може да се получават само на каса в банков клон, което създава редица затруднения. Проблемът се задълбочава допълнително от отдалечеността на клоновете и от по-високите такси за касово теглене.

По информация на омбудсмана граждани сигнализират, че често са принудени да напускат работното си място в работно време, да използват платен или неплатен отпуск или да искат разрешение от работодателя си, за да получат средствата, които в много случаи са единственият им доход.

„Засегнати са и възрастните и трудноподвижните хора със запорирани банкови сметки, които трябва да се придвижат до банков клон, за да получат на каса несеквестируемите суми, включително да изчакват разрешение за тегленето им, вместо да използват банкомат в близост до дома си или да предоставят банковата си карта на доверено лице“, отбелязва Велислава Делчева.

Омбудсманът обръща внимание и на различията в банковите такси, като посочва примери, при които таксите за касово теглене са значително по-високи от тези при теглене от банкомат – в някои случаи до 1% от сумата с минимални стойности до 15 лв., при такси за банкомат около 0,12–0,15% с минимални стойности под 0,31 лв.

„Очевидно е, че таксите за касово теглене са чувствително по-високи, което за длъжниците, разполагащи с доходи в размер на или под минималната работна заплата, има реално финансово отражение“, посочва Делчева.

В този контекст омбудсманът предлага Асоциацията на банките в България да разгледа въпроса и да изрази становище относно възможни технически и функционални решения, които биха позволили гражданите да разполагат по-лесно с несеквестируемите си средства, без да се нарушава действащата правна рамка.

Редактор: Габриела Павлова