Италианската гранична полиция обяви, че е заловила над 435 кг кокаин на южното пристанище "Джоя Тауро". На черния пазар дрогата би струвала над 70 млн. евро, предаде "Франс прес".

Наркотикът бил скрит в пратка от около 1000 пакета фъстъци от Латинска Америка, предназначени за Източна Европа, се казва в изявление на италианската полиция.

Оттам обявиха, че кокаинът е открит с помощта на кучета, чието участие в операцията било ключово.

Тази година на "Джоя Тауро" са конфискувани над 5 тона наркотици на обща стойност около 650 млн. евро.

Редактор: Ивайла Митева