Въпреки че днес е най-светлият празник на християните бомбардировките в Украйна не стихват. Отиваме в украинския град Харков, където проф. Михаил Станчев, преподавател в местния университет, разказа за това как Украйна посреща Рождество Христово в условията на война.

По думите на проф. Станчев, въпреки продължаващия вече четвърта година военен конфликт, Украйна изненадващо посреща празниците с добро настроение. Той уточнява, че атмосферата далеч не е празнична в традиционния смисъл, но хората правят усилия да запазят духа на Рождество.

„Няма такива празнични украси, каквито бяха преди войната“, каза преподавателят. Въпреки това местните власти се опитват да създадат усещане за празник в отделни райони на града. Основната коледна елха, която допреди година беше най-високата в Украйна, вече не е на централния площад, а е преместена в метрото – място, което в условията на обстрел се е превърнало в убежище и символ на оцеляването. Това разказа още професорът.

Празничните събития също се провеждат под земята. В централното метро, до университетската станция, е изградена празнична зона с украса, резиденция на Дядо Коледа и пространства за детски събития. За първи път в Харков е създаден и т.нар. „фентъзи парк“ – светлинна инсталация в отделен район на града, която да даде „поне едно кътче празник“.

Въпреки това реалността остава тежка. Само ден преди Рождество Христово четири района на Харков са били подложени на бомбардировки. Има загинали и ранени. „Независимо от това се опитваме да имаме празнично настроение“, коментира проф. Станчев.

Той сподели и разговор с работник от комуналните служби, който му споделил: „Цели дни сме под земята, работим, дори нямаме време да обядваме.“ Според него именно тези хора са гръбнакът на града в условията на война.

Удари има в Харковска, Запорожка, Днепропетровска и Черкаска област, както и в Одеска област, където е разрушен мост.

„Путин се опитва да направи празника тъмен, но в душите ни той остава светъл“, каза проф. Станчев. Той обясни и разликите в празнуването – западната част на Украйна отбелязва Рождество на 25 декември, докато в източните райони традицията е празникът да бъде на 7 януари.

Гостът на „Твоят ден” изрази надежда за бъдещето. Той вярва, че през 2026 година може да се стигне до преломен момент. „Не знам дали ще е пълен мир, но поне временно затишие на войната може да стане“, споделя преподавателят.

