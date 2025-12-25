Близо до клон на банка в Евосмо, Солун е станала експлозия, предава Proto Thema, цитирани от "Фокус".



Експлозията е причинена от взривно устройство, поставено на кръстовището до банката. Нанесени са сериозни щети на банковия клон, фасадите на жилищни сгради и седем паркирани автомобила. Гръцката полиция разследва възможността експлозията да е свързана с престъпление, като разследването е поверено на Отдела за борба с организираната престъпност.

Това не е първият такъв случай. Този има общи характеристики с предишна експлозия пред клон на същата банка през май миналата година, се посочва в публикацята.

Редактор: Ралица Атанасова