Неизвестно лице е задействало взривно устройство при опит да бъде задържано
Трима души, двама от които полицаи, са загинали при взрив в Москва. Неизвестно лице е задействало взривно устройство при опит да бъде задържано. Загинали са самият извършител и двамата служители на реда, съобщават от Следствения комитет на Русия.
Инцидентът е станал през нощта срещу сряда. Двама полицаи забелязали подозрително лице в близост до служебния си автомобил. Когато се приближили, за да го задържат, мъжът задействал взривното устройство.
Кметът на Москва: Свалени са най-малко 3 украински дрона, насочени към руската столица
Все още не е разкрита самоличността на човека, активирал бомбата. Експлозията е станала в район, близо до мястото, където по-рано тази седмица беше убит високопоставен руски генерал.Редактор: Ралица Атанасова
