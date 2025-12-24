Трима души, двама от които полицаи, са загинали при взрив в Москва. Неизвестно лице е задействало взривно устройство при опит да бъде задържано. Загинали са самият извършител и двамата служители на реда, съобщават от Следствения комитет на Русия.

Инцидентът е станал през нощта срещу сряда. Двама полицаи забелязали подозрително лице в близост до служебния си автомобил. Когато се приближили, за да го задържат, мъжът задействал взривното устройство.

Кметът на Москва: Свалени са най-малко 3 украински дрона, насочени към руската столица

Все още не е разкрита самоличността на човека, активирал бомбата. Експлозията е станала в район, близо до мястото, където по-рано тази седмица беше убит високопоставен руски генерал.

Редактор: Ралица Атанасова