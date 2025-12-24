Снимка: iStock
-
На този етап не се съобщава за нанесени щети
Най-малко три украински дрона, насочени към Москва, са били свалени, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин. На този етап не се съобщава за нанесени щети, но на местата, където са паднали отломките са изпратени екипи на спешните служби.
Пожар е избухнал в индустриален район на Тула, южно от Москва.
Киев: Украинската армия порази руска рафинерия в Краснодарския край
Междувременно, папа Лъв XIV изрази дълбоко съжаление, че Русия не се е съгласила на коледно прекратяване на огъня в Украйна.
„Едно от нещата, които ми причиняват огромна тъга, е фактът, че Русия очевидно е отхвърлила искането за примирие. За пореден път отправям тази молба към всички хора с добра воля: да спазят, поне на празника на Рождество Христово, ден на мира. Може би ще ни послушат. И нека има 24 часа мир по целия свят”, заяви папа Лъв XIV.
