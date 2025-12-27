Коледа остава най-важният семеен празник за актьора и музикант Владо Михайлов, който признава, че Денят на бащата по-скоро приема като символично напомняне. „За мен най-важното е да присъствам в мислите на децата си. Всеки ден може да бъде ден на бащата, на детето и на семейството“, сподели той в предаването "Социална мрежа".

Декември за Михайлов е време на топла семейна атмосфера, но и на сериозни професионални ангажименти. Като актьор и музикант той признава, че празничният месец е натоварен и често се налага „жонглиране“ между работа, домакински задължения и лични проекти.

Паралелно с театралните и филмовите си участия, Владо Михайлов работи активно по нов албум с групата Rewinds. Демата на всички песни вече са записани, а първият сингъл е почти готов, като скоро предстоят и снимки на видеоклип.

Отминаващата година той определи като изключително силна в творчески план. Освен музиката, Михайлов е напреднал и с пълнометражен игрален филм, по който работи като сценарист. Проектът вече е получил висока оценка и интерес от Националния филмов център.

В навечерието на новата година Владо Михайлов отправи послание за повече здраве, търпимост и грижа към хората около нас. „Ако правим на другите това, което искаме да се случва и на нас, ще можем да мислим повече за бъдещето – на децата ни, на страната ни и на обществото като цяло“, каза той.