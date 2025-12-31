Снимка: iStock
-
Димитър Радев: Еврото не е само валута, то е знак за принадлежност
-
Часове преди еврото: Проверки за цените на храните в Перник
-
Фон дер Лайен: Поздравления, България! Еврото ще подсили още повече гласа ви в Европа
-
Нова година с нова валута: Какво трябва да знаем за смяната на лева и какви са очакванията на експертите
-
Как ще плащаме за гориво в първите дни след Нова година
-
Историческо: За последен ден левът е единствената официална валута в България
Опашки пред магазините в деня, в който последно се разплащаме само и единствено с левове
Какво трябва да знаят празнуващите в заведение днес и в първите часове на януари? Възможно е и банковите карти, и банкоматите да не работят в рамките на няколко часа, така че препоръката е да имате пари в брой.
С идването на Новата година курсът лев-евро във всички обменни бюра и банки ще бъде 1,95583 - официалният за влизането ни в еврозоната. Най-изгодно е от 2026 г. да започнем обмяната на парите си в брой. В момента по този курс работи само БНБ.
Най-важното за еврото в първите часове на 2026 година
Важно за битовите сметки - ако имаме неплатени такива, добре е да ги платим на каса днес, тъй като някои онлайн разплащания ще бъдат възпрепятствани.
При желание за пазаруване онлайн отново е възможно трансакциите да не бъдат достъпни.
Пред една от големите търговски вериги десетки граждани правят последното си пазаруване само с левове. Едни се стараят да похарчат последните стотинки, останали в джобовете им, в други вече дрънкат и от новите стартови пакети с евромонети. Други обаче са се подготвили предварително, по-рано са обменили или изхарчили последните български стотинки и очакват новогодишната нощ запасени с евро. Хората споделят, че пазаруват и за следващите дни. Някои се чувстват достатъчно информирани и вече са си набавили евро, а други все още усещат неяснота по отношение въвеждането на единната валута.
Последвайте ни