Какво трябва да знаят празнуващите в заведение днес и в първите часове на януари? Възможно е и банковите карти, и банкоматите да не работят в рамките на няколко часа, така че препоръката е да имате пари в брой.

С идването на Новата година курсът лев-евро във всички обменни бюра и банки ще бъде 1,95583 - официалният за влизането ни в еврозоната. Най-изгодно е от 2026 г. да започнем обмяната на парите си в брой. В момента по този курс работи само БНБ.

Най-важното за еврото в първите часове на 2026 година

Важно за битовите сметки - ако имаме неплатени такива, добре е да ги платим на каса днес, тъй като някои онлайн разплащания ще бъдат възпрепятствани.

При желание за пазаруване онлайн отново е възможно трансакциите да не бъдат достъпни.

Пред една от големите търговски вериги десетки граждани правят последното си пазаруване само с левове. Едни се стараят да похарчат последните стотинки, останали в джобовете им, в други вече дрънкат и от новите стартови пакети с евромонети. Други обаче са се подготвили предварително, по-рано са обменили или изхарчили последните български стотинки и очакват новогодишната нощ запасени с евро. Хората споделят, че пазаруват и за следващите дни. Някои се чувстват достатъчно информирани и вече са си набавили евро, а други все още усещат неяснота по отношение въвеждането на единната валута.