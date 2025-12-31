Нова година на открито – каква е организацията за празничната нощ в София, Пловдив и Бургас? Какви са мерките за сигурност и каква ще е програмата?

♦ София

Засилени мерки за сигурност и пътна безопасност за новогодишния концерт в София на площад „Княз Александър I”. Движението в центъра на града ще бъде ограничено. На площада няма да бъдат допускани хора във видимо неадекватно състояние, както и такива с опасни предмети. И тази година няма да бъде използвана пиротехника, като се призовават гражданите също да не носят такава.

Промени в трафика и засилени мерки за сигурност заради новогодишния концерт в центъра на София

Началото е в 21:30 часа. Сред участниците са групите „Сигнал“, „Мери Бойс Бенд“, Ирина Флорин и Николай Славеев.

Директорът на „Аварийна помощ и превенция” към Столичната община Красимир Димитров посочи, че след 18:30 ч. ще бъдат затворени основни пътни артерии като бул. „Цар Освободител”. От вчера ограничението за паркиране на автомобили важи за площад „Александър I Батенберг” и за „Дякон Игнатий”.

В 19:30 ще бъдат изградени пунктове за проверка и заграждения. Няма да бъдат допускани хора с пиротехника, а също така и със стъклени чаши и бутилки. Обемисти раници ще бъдат проверявани. Забранено е използването на дронове, има изградена и антидрон система. На място ще има служители на полицията и пожарната.

♦ Бургас

В Бургас подготовката за посрещането на празника върви с пълна сила. На сцената на площад „Тройката” ще се качат Вениамин, Криско и фолклорен ансамбъл „Странджа”. Концертът ще започне в 22:30 ч.

Мариян Ангелов, който е началник отдел УКОРС към Община Бургас, обясни, че са предприети охранителни мерки. На място ще има допълнителни екипи – униформени и цивилни - на ключовите места, на които ще се съберат хората.

♦ Пловдив

На централния площад "Стефан Стамболов" в Пловдив ще се проведе празничен концерт, който ще започне в 22:00 ч. В него ще се включат френски и британски изпълнители, ансамбъл „Тракия” и други.

Предвидена е заря, която ще бъде шумощадяща, посочи кметът на града Костадин Димитров.

На място ще има екипи на полицията и спешна помощ. Градският транспорт на 31 декември и на 1 януари е безплатен.

Редактор: Цветина Петрова