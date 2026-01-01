Австралийската национална научна агенция CSIRO съобщи за изненадващ резултат от експеримент в Антарктида.

Автономен океански робот, който изчезна под леда за девет месеца, се завърна с уникални данни, показващи опасно топене на един от ключовите ледници на континента, според проучване, публикувано в списание ScienceAdvances. Първоначално той е бил изпратен да изучава ледника Тотен, един от най-големите в Източна Антарктида, чието потенциално топене може значително да повиши морското равнище. Силни течения обаче отнесли робота далеч от планирания му маршрут, под ледника Денман - район, който преди това на практика не е бил подложен на директни измервания. Устройството било оборудвано със сензори за температура и соленост и е трябвало да излиза на повърхността на всеки 10 дни, за да предава данни на спътници. След като е бил хванат под ледения шелф, той не е успял да излезе на повърхността, което е накарало учените да загубят контакт и да сметнат робота за изгубен.

Междувременно роботът продължил да работи автономно, събирайки измервания от морското дъно до долната страна на ледника. В продължение на девет месеца роботът събрал 195 пълни профила с данни. Анализът разкри, че топла океанска вода циркулира под ледения шелф Денман, ускорявайки топенето му. Учените смятат, че пълната дестабилизация на този ледник може да доведе до покачване на морското равнище в световен мащаб с близо 1,5 метра. Същевременно данните показват, че съседният леден шелф Шакълтън все още не е под същото влияние на топла вода, което им позволява ясно да идентифицират зоните с най-голям риск.

Учените отбелязват, че това са първите по рода си непрекъснати океанографски измервания под ледените шелфове на Източна Антарктика. Получената информация е от решаващо значение за разбирането на скоростта на топене на леда и бъдещите промени в морското равнище. CSIRO отбелязва, че успехът на „изгубения“ робот променя подхода към антарктическите изследвания. В бъдеще има планове за изстрелване на повече автономни превозни средства в труднодостъпни райони под леда, въпреки риска от тяхната загуба.

Редактор: Габриела Павлова