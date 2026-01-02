Поради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки на границата с Гърция. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Сутринта на 2 януари на границите с Турция, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Нормално е и движението на граничните преходи с Румъния. Очаква се това да се промени около 12-13 часа, когато да се върнат активните блокади.

Гръцките фермери вдигнаха блокадите по българската граница

Протестите на гръцките фермери започнаха в края на ноември 2025 г. заради забавени плащания на европейски субсидии и натрупани проблеми в аграрния сектор. Земеделците и животновъдите блокираха магистрали, ключови пътни артерии, гранични пунктове, а на места и летища и пристанища, за да окажат натиск върху правителството на Гърция. Те твърдят, че безредиците в изплащането на помощи от Агенцията за селскостопански плащания (OPEKEPE), както и високите разходи за производство, енергия и горива, оставят много стопани без средства и принуждават демонстрациите да ескалират до мащабни блокади.

Протестиращите гръцки фермери ще проведат национална среща в неделя (4 януари), за да определят следващите си действия.

По време на протестите на гръцките фермери няколко гранични контролно-пропускателни пункта между България и Гърция бяха засегнати от блокади и временни затваряния:

ГКПП „Кулата–Промахон“ – най-натовареният сухопътен граничен пункт с Гърция. Гръцките фермери неколкократно спираха движението на тежкотоварни автомобили и в определени периоди затваряха пункта за продължително време, като само леки автомобили понякога бяха допускани по обходни маршрути.

ГКПП „Илинден–Ексохи“ – друг основен превантивно блокиран пункт за товарни автомобили, където фермерите временно ограничиха преминаването на камиони.

Блокади по гръцката страна на пункта „Капитан Петко Войвода–Орменион“ – близо до този бивш преход на гръцка територия също има стачни действия.

