Все още не са известни причините за инцидента
Многоетажна сграда в строеж в кенийската столица се срути в петък. Властите съобщиха, че най-вероятно четирима души са останали под развалините, съобщава "Асошиейтед прес".
Спасители работят на място и издирват оцелели.
Сградата се намира в район на Найроби, известен като Южна Централна гара, сочат данните на Кенийския червен кръст.
Сестрата на един от попадналите в капана на руините съобщи пред репортери, че брат ѝ се е обадил по телефона. Тя призова властите да работят по-бързо за спасяването на пострадалите.
На този етап все още не са известни причините за срутването на сградата.
Срутване на сгради често се случват в Найроби. В столицата търсенето на жилища е високо, а предприемачите заобикалят разпоредбите или дори нарушават строителните норми, сочи изданието.Редактор: Цветина Петрова
