Все още не са известни причините за инцидента

Многоетажна сграда в строеж в кенийската столица се срути в петък. Властите съобщиха, че най-вероятно четирима души са останали под развалините, съобщава "Асошиейтед прес".

Спасители работят на място и издирват оцелели.

Четирима са загиналите при срутването на сграда в Мадрид (ВИДЕО+СНИМКИ)

Сградата се намира в район на Найроби, известен като Южна Централна гара, сочат данните на Кенийския червен кръст. 

Сестрата на един от попадналите в капана на руините съобщи пред репортери, че брат ѝ се е обадил по телефона. Тя призова властите да работят по-бързо за спасяването на пострадалите.

На този етап все още не са известни причините за срутването на сградата.

Срутване на сгради често се случват в Найроби. В столицата търсенето на жилища е високо, а предприемачите заобикалят разпоредбите или дори нарушават строителните норми, сочи изданието.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: "Асошиейтед прес"

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking