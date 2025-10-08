Броят на жертвите при срутването на сграда в строеж в центъра на Мадрид вече е четири. Спасителни екипи извадиха телата на двама души, обявени за изчезнали.

Две тела бяха открити във вторник вечерта на мястото близо до Плаза Майор - популярна туристическа зона, часове след частичното срутване на сградата.

Four dead as six-story building collapses in Madrid https://t.co/f8kmnZ3m5U pic.twitter.com/kuyE282dhi — New York Post (@nypost) October 8, 2025

Пожарникарите извадиха телата на другите две жертви в ранните часове в сряда, съобщи кметът Хосе Луис Мартинес-Алмейда в X.

„Цялата ни любов и подкрепа са с техните семейства, приятели и колеги в този много труден момент“, написа той, цитиран от АФП.

🇪🇸Madrid, Spain Tragedy: Hotel Renovation Turns Fatal, 4 Dead in Collapse



A six-story building in central Madrid crumbled mid-renovation, killing three construction workers and the project’s lead architect. pic.twitter.com/qTTUGouq59 — War Updates FC (@k_c_shivansh) October 8, 2025

Службите за спешна помощ заявиха, че жертвите са трима мъже, работещи на обекта, и една жена, която го ръководела. Испанските медии съобщиха, че работниците са от Мали, Гвинея и Еквадор.

Други трима души са получили леки наранявания.

Кметът на Мадрид Хосе Луис Мартинес Алмейда заяви, че спасителната операция е била "изключително сложна и тежка", като за издирването са използвани и специално обучени кучета от Националната полиция. Търсенето на телата е ръководено от пожарникари и общинската полиция, които са използвали дронове и кранове за разчистване на отломките.

Полицията е започнала разследване, за да установи причините за срутването. Случаят се разглежда като трудова злополука и е поверен на общинската полиция на Мадрид. Пожарникарите са продължили да разчистват мястото през цялата нощ.

Сградата, бивша офис сграда, се преустройва в хотел. Данните на кметството показват, че разрешение за проекта е било издадено през февруари.

