Тежък инцидент в центъра на Мадрид - пететажна сграда в процес на реконструкция в хотел се срути частично този следобед. Трима строителни работници са ранени, но нито един от тях не е в сериозно състояние. Спасители издирват неизвестен брой техни колеги, които са в неизвестност, съобщиха испанските служби за спешна помощ, цитирани от "Асошиейтед прес" и "Ройтерс".

По последни данни двама от пострадалите са с леки наранявания, а третият е откаран в болница със счупен крак, съобщи Беатрис Мартин, говорителка на спешните служби.

Склад в София се запали и част от него рухна, има жертва (ВИДЕО)

Според информацията, срутването е вътрешно, като са рухнали "няколко етажа", но фасадата на сградата е останала непокътната. Тя е била покрита с огромно зелено платнище. От службите за спешна помощ информираха в платформата X, че пожарникари и спасителни екипи работят на място. Полицията използва дронове и кучета-търсачи, за да провери дали има заклещени хора вътре в сградата, разположена в близост до операта и кралския дворец в испанската столица.

Информацията за изчезналите хора идва от самите ранени работници, които са съобщили на спасителите, че техни колеги са били вътре по време на инцидента. Към момента точният им брой не е ясен.

Операцията по издирване и спасяване продължава. Властите все още не са съобщили официално причините за срутването. Сградата е била преустроявана в хотел от строителна фирма.

Снимка: БТА

Редактор: Мария Барабашка