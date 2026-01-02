Швейцарските власти съобщиха, че 113 от общо 119 ранени при тежкия пожар в Кран Монтана вече са идентифицирани. Огънят, който избухна в бар, пълен с празнуващи Нова година, отне живота на най-малко 40 души.

Полицейският началник на кантона Вале, Фредерик Гислър, уточни, че сред пострадалите има много чужденци. Към момента е потвърдено присъствието на 14 френски граждани, 11 италианци и четирима сърби. Около 50 от ранените са изпратени или предстои да бъдат прехвърлени в специализирани клиники за изгаряния в други европейски страни.

Гърция също изрази готовност да приеме пострадали за лечение. Предложението е направено след официално искане от страна на Берн до Механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Първоначално Швейцария е избрала да транспортира пациенти към съседни държави заради географската близост и общия език, но гръцките министерства на външните работи и здравеопазването остават в готовност при нужда.

Усилията по издирването и идентифицирането на жертвите продължават. Повечето от загиналите са граждани на Италия и Франция. Според последната информация един гръцки гражданин се води в неизвестност.

