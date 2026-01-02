По предварителна информация пожарът в бар в Швейцария, при който загинаха най-малко 40 души, възникнал в подземното ниво на заведението заради пиротехника. Именно там се провеждало новогодишното празненство. Това заяви в ефира на „Здравей, България” Пламен Иванов, който живее в Швейцария.

„Наподобява много на трагедията в "Индиго". Става въпрос за заведение на две нива. Самият пожар е в подземното. По думи на очевидци имало момичета, танцуващи върху раменете на своите приятели, които държали бутилки с пиротехнически свещи. Именно те възпламеняват дървения таван. Изходът бил само един”, разказа той.

Швейцарските следователи разследват причините за пожара в заведение в алпийския ски курорт Кран Монтана, при който загинаха 40 души, а други 115 бяха ранени, по време на празненство по случай Нова година. Повечето наранявания, много от които сериозни, са причинени, когато пожарът е обхванал претъпкания бар по-малко от два часа след полунощ вчера в югозападната част на Швейцария. Курортът Кран Монтана е най-известен като международен център за ски и голф. През нощта претъпканият му бар "Констеласион“ се превърна от място за забавление в сцената на една от най-големите трагедии в историята на Швейцария.

Кран Монтана е на по-малко от 5 километра от Сиер, Швейцария, където 28 души, включително много деца, загинаха, когато автобус от Белгия се разби в тунел през 2012 г.

Църковна служба и бдение се проведоха в памет на загиналите. Президентът на страната нарече тежкия инцидент в курорта Кран Монтана „най-лошия в историята“. Ранените са над 100.

„Ситуацията е изключително тежка. Местната общност е в шок. Има семейства, които не могат да се свържат с децата си, с близките си. Говорим основно за млади хора и тийнейджъри. Хората са в напрегнато очакване, защото все още няма идентификация на телата и никой не може да каже със сигурност кой е загинал и кой – не“, каза Иванов.

Ето какво знаем за смъртоносния пожар. Пожарът е избухнал около 1:30 ч. през нощта (2:30 бълг. вр. - бел. ред.) по време на тържество в бар "Констеласион“.

Две очевидки разказаха пред френската телевизия Бе Еф Ем, че са били вътре, когато са видели барман да вдига барманка на раменете си, докато тя държи запалена свещ в бутилка. После пламъци са плъзнали навсякъде, срутвайки дървения таван, разказаха те. Хора отчаяно са се опитали да избягат от мазето на нощния клуб по тясно стълбище и през тясна врата, причинявайки блъсканица, описа една от жените.

Млад мъж на мястото на инцидента заяви, че хората са чупили прозорци, за да избягат от огъня, като някои са тежко ранени, съобщи BFMTV. Той допълни, че е видял около 20 души да се борят да се измъкнат от дима и пламъците, оприличавайки случилото се на филм на ужасите.

Барът, в който избухнал пожарът, е добре познато място и съществува от повече от четири десетилетия. „Свързва се с историята на курорта и със ски спорта. Построен е на две нива. В горната част има инсталирани екрани, на които посетителите наблюдават спортни събития. В подземието, където се случва трагедията, има дискотека с капацитет около 300 души. В новогодишната нощ той е бил почти изцяло запълнен“, обясни Пламен Иванов.

Докато властите заявиха вчера, че е твърде рано да се определи причината за пожара, разследващите вече са изключили възможността за умишлено подпалване. Според полицейския началник на кантона Вале - Фредерик Гислер, в момента тече идентифицирането на загиналите и известяването на техните семейства.

Швейцарските власти нарекоха пожара "embrasement generalise“ – френски термин, използван за борба с пожарите, описващ как един пожар първоначално с високата си температура може да предизвика отделяне на горими газове, които след това, в определен момент сами се възпламенят бурно.

„Сигналът е подаден в 01:28 часа през нощта от хора, които били пред заведението. Реакцията била изключително бърза – за две минути били на място полицаите от Кран Монтана, а веднага след това започват да пристигат пожарни екипи от Сион, Лозана, Берн и дори от Цюрих, който е на повече от два часа път“, разказа той.

В спасителната операция се включили и въздушни екипи. „Швейцарската въздушна спасителна служба реагира с 14 хеликоптера. Изпратени са и специализирани самолети – въздушни линейки, които транспортирали най-тежко пострадалите“, каза Иванов.

Пострадалите са получили сериозни изгаряния и са вдишали дим. Някои са били транспортирани до специализирани болници в цялата страна. Властите призоваха хората да бъдат предпазливи през следващите дни, за да избегнат инциденти, които биха могли да изискват и без това претоварените медицински ресурси.

Посетителите на нощното заведение били предимно млади, празнуващи Нова година. Семейства на младежи, празнуващи в курорта, и посолствата на редица държави се опитват да издирят хората, с които няма контакт. Италия обяви, че 16 нейни граждани са в неизвестност. Франция съобщи за 8.

„Аз и приятелката ми просто искахме да влезем вътре, защото имахме познати там. И защото наистина трябваше да отида до тоалетната. Затова слязохме долу. Срещнах един мой познат и после видяхме огъня. Тръгнахме нагоре, хванах приятеля ми за ръката. Но докато се качвах по стълбите, го изпуснах. Сега той не си вдига телефона", сподели Летиция Плас, 17-годишна посетителка на бара.

„Работя в Кран Монтана от години. Ресторантите, баровете - всичко е затворено, защото това е трагедия - национална, дори международна. Това са млади хора на възраст между 18 до 22 или най-много до 25 години. Невероятно е тъжно, съсипан съм. Това, което видяхме, беше като филм на ужасите. Нещо, което виждаш само в киното“, споделя Илхан Ашур.

