Броят на жертвите при тежкия пожар в швейцарския ски курорт Кран Монтана е нараснал драстично. Според информация на италианското външно министерство, цитирана от "Ройтерс", швейцарската полиция смята, че около 40 души са загинали, а други 100 са били ранени по време на новогодишно парти.

Огънят избухна около 1:30 ч. местно време в бар, в който са присъствали повече от 100 души. Според същия източник се смята, че пожарът не е резултат от умишлен палеж. Първоначалните данни на полицията сочат, че е имало експлозия, а местни медии допускат употреба на пиротехника, но това все още не е официално потвърдено.

Два пожара в Бургаско, има жертва и мъж в критично състояние

Към момента идентификацията на жертвите е невъзможна поради тежките изгаряния, съобщават от министерството. Поради тази причина все още не е ясна и националността на загиналите.

Мястото на инцидента остава напълно отцепено от полицията, а мащабната спасителна операция продължава.

Редактор: Мария Барабашка