Снимка: iStock
Снежната маса е затрупала още 4-ма души
Лавина в Северна Италия отне живота на един човек и рани двама души, предадоха световните агенции, като се позоваха на италианските спасителни служби.
Снежната маса е затрупала общо четирима души, които са били на ски в областта Пиемонте, която граничи с Франция. Лавината ги е връхлетяла на височина от около 2300 метра.
Един човек се води за изчезнал и продължава издирването му, но метеорологичните условия затрудняват операцията.Редактор: Цветина Петрова
Източник: Габриела Големанска, БТА
