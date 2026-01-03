Любослав Пенев сподели мъката си от загубата на Димитър Пенев.

"Чичо, днес болката е тиха, но дълбока. Загубих човек, който беше моята опора, моят пример и моята сила през целия ми път", написа футболистът в официалния си профил във Facebook.

Най-великият! Патриархът на футбола ни: България се прощава с Димитър Пенев

"Ти ще останеш в историята на българския футбол като велик футболист и треньорът Димитър Пенев, който подари на България най-радостния ѝ миг. За мен обаче ти беше преди всичко чичо – мъдрост, вяра и подкрепа, които винаги носех със себе си. В този тежък момент на раздяла болката от загубата ти е безмерна, но ще продължа да пазя името и уроците ти с чест.

Поклон пред светлата ти памет. Почивай в мир, ЧИЧО!", написа още Любо Пенев.

Редактор: Цветина Петрова