Няколкостотин протестиращи се събраха под проливния дъжд пред посолството на Съединените щати в Рим, развявайки венецуелски знамена и осъждайки нападението във Венецуела, предаде АФП.

„Трябва да се мобилизираме срещу този преврат, който можем да наречем терористичен, извършен от Съединените щати“, заяви демонстрантът Федерико Манети от младежката комунистическа група „Камбиамо Рота“.

Кой е Николас Мадуро

По-рано същия ден Тръмп обяви, че левият лидер Николас Мадуро е бил заловен от американски специални части по време на бомбардировъчна операция в Каракас, като добави, че Вашингтон вече ще „управлява“ богатата на петрол държава.

