Военният удар на САЩ срещу Венецуела и залявянето на Николас Мадуро не са просто акт на правосъдие, а събитие с дълбоки геополитически и икономически последици. В студиото на „Събуди се“ Йордан Божилов анализира сложната ситуация, подчертавайки, че светът е изправен пред нов прецедент, в който интересите на големите държави започват да надделяват над принципите на международното право.

Петролът: Истинската причина за атаката?

Според Божилов, въпреки обвиненията в наркотероризъм, петролът остава основен двигател на конфликта. Той припомни, че американските компании са вложили милиарди в индустрията на Венецуела преди национализацията ѝ от Уго Чавес, след което са останали без достъп до тези ресурси.

Мадуро е транспортиран до Ню Йорк след задържането му

„Нефтът във Венецуела е специфичен и изисква нови технологии за преработка, с каквито американските компании разполагат. Тяхното завръщане би било положително за икономическата експлоатация на ресурсите, но политическият изход остава несигурен“, коментира Божилов.

Репресиите и загубата на легитимност

Анализаторът подчерта, че нито САЩ, нито Европейският съюз са признали легитимността на Мадуро след изборите през 2018 г. и 2024 г., определяйки ги като манипулирани. Божилов посочи, че режимът е довел страната до икономически срив и безпрецедентна хуманитарна криза с над 8 милиона бежанци.

Защо вицепрезидентът Родригес, а не опозицията?

Един от най-интересните аспекти на прехода е решението управлението да бъде поето от вицепрезидента Делси Родригес, която е част от стария режим, вместо лидера на опозицията Мария Мачадо.

„САЩ вероятно търсят форма на стабилност, за да гарантират прехода. Опитите за рязка демократизация в страни като Ирак, Либия и Афганистан не доведоха до желаните резултати. Сега Вашингтон търси по-контролиран процес“, обясни Божилов.

Опасният международен прецедент

Въпреки че операцията е била „военно-технически перфектна“, тя поставя сериозни въпроси пред международното право.

„Либералният модел е в криза. Виждаме, че водещ е интересът на отделните държави, който надделява над правото. От действията на САЩ във Венецуела могат да се възползват държави като Русия, за да оправдават налагането на своите интереси в техните региони на влияние“, добави той.

Според бившия заместник-министър Европа трябва да направи сериозен анализ на трансатлантическите си отношения и да започне да гради собствена отбрана и сигурност, за да бъде максимално независима.

Ситуацията остава динамична, като Божилов прогнозира, че Николас Мадуро вероятно ще получи тежка присъда в САЩ.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка