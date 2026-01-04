-
Мадуро е транспортиран до Ню Йорк след задържането му
-
Керемедчиев: САЩ превземат Венецуела без изстрели и жертви
-
Калин Вельов: Румен Радев ще представи свой политически проект през есента
-
Орлин Колев: Има въпроси, които могат да бъдат предмет на референдум, и такива, които не могат
-
Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела, докато има безопасен преход към ново управление
-
Лорер: Възможно е на следващите избори да бъда част от листите на ПП-ДБ
Бившият заместник-министър на отбраната за геополитическите интереси, ролята на петрола и защо САЩ избраха вицепрезидента пред опозицията
Военният удар на САЩ срещу Венецуела и залявянето на Николас Мадуро не са просто акт на правосъдие, а събитие с дълбоки геополитически и икономически последици. В студиото на „Събуди се“ Йордан Божилов анализира сложната ситуация, подчертавайки, че светът е изправен пред нов прецедент, в който интересите на големите държави започват да надделяват над принципите на международното право.
Петролът: Истинската причина за атаката?
Според Божилов, въпреки обвиненията в наркотероризъм, петролът остава основен двигател на конфликта. Той припомни, че американските компании са вложили милиарди в индустрията на Венецуела преди национализацията ѝ от Уго Чавес, след което са останали без достъп до тези ресурси.
Мадуро е транспортиран до Ню Йорк след задържането му
„Нефтът във Венецуела е специфичен и изисква нови технологии за преработка, с каквито американските компании разполагат. Тяхното завръщане би било положително за икономическата експлоатация на ресурсите, но политическият изход остава несигурен“, коментира Божилов.
Репресиите и загубата на легитимност
Анализаторът подчерта, че нито САЩ, нито Европейският съюз са признали легитимността на Мадуро след изборите през 2018 г. и 2024 г., определяйки ги като манипулирани. Божилов посочи, че режимът е довел страната до икономически срив и безпрецедентна хуманитарна криза с над 8 милиона бежанци.
Защо вицепрезидентът Родригес, а не опозицията?
Един от най-интересните аспекти на прехода е решението управлението да бъде поето от вицепрезидента Делси Родригес, която е част от стария режим, вместо лидера на опозицията Мария Мачадо.
„САЩ вероятно търсят форма на стабилност, за да гарантират прехода. Опитите за рязка демократизация в страни като Ирак, Либия и Афганистан не доведоха до желаните резултати. Сега Вашингтон търси по-контролиран процес“, обясни Божилов.
Опасният международен прецедент
Въпреки че операцията е била „военно-технически перфектна“, тя поставя сериозни въпроси пред международното право.
„Либералният модел е в криза. Виждаме, че водещ е интересът на отделните държави, който надделява над правото. От действията на САЩ във Венецуела могат да се възползват държави като Русия, за да оправдават налагането на своите интереси в техните региони на влияние“, добави той.
Според бившия заместник-министър Европа трябва да направи сериозен анализ на трансатлантическите си отношения и да започне да гради собствена отбрана и сигурност, за да бъде максимално независима.
Ситуацията остава динамична, като Божилов прогнозира, че Николас Мадуро вероятно ще получи тежка присъда в САЩ.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни