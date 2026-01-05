След ареста на венецуелския президент Николас Мадуро, бившият външен министър Ивайло Калфин коментира в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS ситуацията в страната и възможните международни последици.

„След задържането на Мадуро, САЩ нямат намерение пряко да управляват Венецуела“, посочи Калфин, като добави, че страната сега се ръководи от вицепрезидента и въпреки отсъствието на Мадуро, има официална власт. По негови думи въпросът остава до каква степен САЩ ще се намесят. Според Калфин американският президент Доналд Тръмп има няколко плана, включително достъп до петролните ресурси на Венецуела. „Един от плановете е в абсолютно противоречие с международното право – отвличане на президента на друга държава и съд на собствена територия. Това не може да се оправдае с никакво международно право“, подчерта бившият външен министър.

Калфин добави, че Венецуела е една от най-богатите държави по отношение на петрол и това със сигурност е част от интересите на САЩ. Освен това страната подкрепя Куба и се влияе от Китай, което допълнително усложнява геополитическата ситуация.

„Тактиката на Тръмп връща света в условията на война и легитимира действията на Русия в Украйна. Той никога не е вземал международното право на сериозно“, каза Калфин.

Бившият министър коментира и политическата криза в България: „Социално напрежение със сигурност ще има. Липсата на постоянно правителство е най-лошият вариант за страната, защото никой не поема отговорност. Призовавам гражданите да излязат и да гласуват на предсрочните избори.“

