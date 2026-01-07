Снимка: iStock
Той беше атакуван в съдебна зала от родители
Административният съд на София-град спря временно изпълнението на заповедта на министъра на образованието за провеждането на новия интегрален изпит по математика след 7. клас.
Новият формат на матурата беше атакуван пред съда от родители. Решението ще важи до гледането на делото по същество.Редактор: Калина Петкова
