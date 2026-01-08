Членът на Управителния съвет на Европейската централна банка Алваро Сантош Перейра призова правителствата да направят повече за стимулиране на растежа в еврозоната. Той заяви, че политиката на ЕЦБ е изпълнила задачата си в подкрепа на икономиката и няма причина за промяна на лихвените проценти.

Еврозоната се намира в ситуация на ценова стабилност, каза той, като добави, че ЕЦБ очаква нивата на инфлация да останат около целта от 2 на сто.

Инфлацията в еврозоната е намаляла до 2% през декември на годишна база

„Ако инфлацията продължи по този начин, няма причини да се променя паричната политика, която вече направи необходимото, за да помогне на икономиката, когато това беше нужно“, заяви той.

Перейра, който е и управител на централната банка на Португалия (Bank of Portugal), посочи, че ако растежът в Европейския съюз е слаб, това не се дължи на политиката на ЕЦБ.

Той призова ЕС да задълбочи единния пазар в области като услугите, транспорта и електроенергията, за да се използва пълният потенциал на около 450 милиона европейски потребители.

„Това, което е необходимо сега, е правителствата и Европейският съюз да продължат напред със структурни реформи, които да позволят на държавите да постигат по-висок растеж“, каза той.

ЕЦБ очаква инфлацията да се понижи под 2 на сто през 2026 и 2027 г., основно заради по-ниските разходи за енергия, преди да се върне към средносрочната цел през 2028 г. Очакванията са икономиката на еврозоната да нарасне с 1,2 на сто през 2026 г. спрямо очакваните 1,4 на сто през 2025 г.

