Папа Лъв XIV се срещна днес с кардинали от цял свят, събрали се на двудневна извънредна консистория (събрание, на което традиционно се обявяват свободните кардиналски места) във Ватикана, предаде "Ройтерс", цитирани от БТА. Той призова висшите духовници да избягват вътрешните разделения в църквата и да се съсредоточат върху привличането на нови вярващи.

Понтификът изрази намерение да продължи реформите на покойния папа Франциск, който се сблъскваше с опозиция от консервативни кардинали и се стремеше да направи католическата църква по-приобщаваща, включително чрез отваряне на деверите й към хомосексуалните католици и обсъждане на възможността за ръкополагане на жени.

Каква година изпрати папа Лъв XIV (СНИМКИ)

В началото на консисторията вчера папа Лъв XIV заяви на кардиналите, че църквата може да расте, само ако успее да привлече хората с посланието за Божията любов към всички.

177 от общо 245 кардинали по света присъстват на срещата. Те са били помолени да се въздържат от публични коментари за дискусиите, за да се насърчи откровен и свободен обмен на мнения.

Редактор: Ралица Атанасова