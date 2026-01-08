Сенатът на САЩ гласува в подкрепа на внесена от Демократите резолюция за военните правомощия, която би ограничила възможността на администрацията на Доналд Тръмп за нови военни действия във Венецуела без одобрението на Конгреса.

Документът беше приет с 52 срещу 47 гласа. Това означава, че и сенатори от Републиканската партия са гласували срещу действията на президента.

Президенти срещу Конгреса: Тръмп е поредният, който тества Закона за военните правомощия

Сега резолюцията трябва да бъде одобрена и от доминираната от републиканците Камара на представителите, а след това, ако Тръмп ѝ наложи вето, да получи две трети от гласовете и в двете камари.

Последва реакция от страна на Тръмп. Той осъди съпартийците си републиканци в Сената, които днес гласуваха в полза на резолюцията, предаде "Ройтерс".

Републиканци в САЩ се противопоставиха на разговорите за военни действия срещу Гренландия

"Сюзан Колинс, Лайза Мурковски, Ранд Пол, Джош Холи и Тод Йънг никога повече не трябва да бъдат избирани на каквото и да е длъжност“, написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

