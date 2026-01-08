Президентът Доналд Тръмп подписа указ за спиране на американската подкрепа за 66 международни организации, включително такива, свързани с ООН. В „Интервюто в Новините на NOVA“ политологът доц. Искрен Иванов анализира мащабното пренареждане на американските интереси и новите геополитически реалности.

Според доц. Иванов настоящата стратегия на Белия дом не е новост в историята. „До голяма степен доктрината на Доналд Тръмп на практика повтаря доктрината „Никсън“ от времето на Студената война“, обясни той. По думите му целта е изтегляне от многостранни формати, които тежат на американския бюджет, за да се пренасочат ресурси към конфликти, в които САЩ трябва да вземат страна.

►Въпросът за Гренландия: Ядрена неуязвимост

Експертът подчерта, че интересът на Вашингтон към острова датира от 60-те години, когато е съществувал план за изграждане на цял подземен град под леда.

„Тръмп по всяка вероятност се опитва да възстанови този проект под някаква форма. Ако Америка вземе Гренландия, тя става абсолютно неуязвима за Русия и от конвенционална гледна точка, и от гледна точка на ядрения си чадър“, посочи доц. Иванов. Той разкри още, че в миналото е имало секретни договорености между американските президенти и датския премиер Ханс Хансен, за които останалата част от датското правителство дори не е била уведомена.

►Сблъсъкът на институциите: Тръмп срещу Конгреса

Относно опитите на Конгреса да ограничи военните правомощия на президента чрез нови резолюции, доц. Иванов уточни, че Тръмп не е нарушил Конституцията, а е използвал „еластична клауза“ в американските закони.

„Единствената институция, която може да гласува война съгласно Конституцията, е Конгресът. Тази резолюция е знакова, за да разбере Тръмп, че не може да действа единствено и само по решение на своята администрация“, подчерта политологът, описвайки това като постоянен опит на законодателната власт да балансира президентската институция.

►Новият двуполюсен модел

Доц. Иванов анализира и глобалния преход, в който се намира системата на международните отношения. Според него Тръмп вече официално е признал края на еднополюсния свят чрез новата Стратегия за национална сигурност.

►Вътрешните рани на Америка

Колкото до вътрешното напрежение в САЩ след убийството на жена от имиграционните власти в Минеаполис, доц. Иванов определи случая като символ на дълбоката поляризация в обществото.

„Това е събирателен символ на цялата тази поляризация, която е най-голямата заплаха за американската национална сигурност. Както гласи една поговорка в политическия жаргон в Щатите: единственото, което би могло по някакъв начин да победи или да разруши Америка, това е самата тя“, заключи експертът.

