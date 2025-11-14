Санкциите на Съединените щати срещу руския петролен гигант „Лукойл“ няма да окажат съществено влияние върху Русия. Това заяви международният анализатор и преподавател доц. Искрен Иванов в „Интервюто в Новините на NOVA“. По думите му ефектът ще бъде усетен значително по-силно в Европейския съюз.

Той посочи, че Русия разчита на подкрепата на „мощни икономики“, които ѝ помагат да компенсира външния натиск.

„Има държави, които подкрепят Руската федерация, затова се получава една задънена улица. Край на войната в Украйна не се вижда. Икономически и енергийни санкции няма как да повлияят върху решението за водене на войната“, смята Иванов.

Доц. Иванов коментира и позицията на американската администрация. Той подчерта, че според Доналд Тръмп ситуацията в Източна Европа може да ескалира, затова САЩ не желаят да влязат в пряк военен сблъсък с Русия.

„Това би било равносилно на Трета световна война“, добави той.

По думите му евентуален военен конфликт между Европа и Русия би засегнал тежко Европейския съюз, но не и Съединените щати в такава степен.

„Топката е в ръцете на НАТО. Според мен Русия няма да спре да провокира Алианса“, предупреди Иванов.

Анализаторът очерта и стратегическата линия на Вашингтон: „Стратегията на САЩ е дългосрочна – изтощаване и задушаване на Русия, така че в един момент тя да се превърне в отправна точка за пренасочване на американското геополитическо влияние към Китай.“

