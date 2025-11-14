-
„Предизвиквам те”: Къци Вапцаров - от "Колелото на късмета" до кръговрата на живота
-
Мартин Владимиров: Първата задача на Спецов е да гарантира сигурността на доставките и да осигури безпроблемната работа на рафинерията
-
„Лукойл”: Преговаряме с няколко потенциални купувачи на активите ни
-
СГП предаде на съд Никола Барбутов и още трима за участие в престъпна група и подкупи
-
Премиерът връчи наградата „Св. Паисий Хилендарски” на проф. Христо Йоцов
-
Затварят временно дома за стари хора в Поморие заради нарушения
Анализаторът е категоричен, че Тръмп не желае да влиза в пряк военен сблъсък с Москва, защото „това би било равносилно на Трета световна война"
Санкциите на Съединените щати срещу руския петролен гигант „Лукойл“ няма да окажат съществено влияние върху Русия. Това заяви международният анализатор и преподавател доц. Искрен Иванов в „Интервюто в Новините на NOVA“. По думите му ефектът ще бъде усетен значително по-силно в Европейския съюз.
„Лукойл”: Преговаряме с няколко потенциални купувачи на активите ни
Той посочи, че Русия разчита на подкрепата на „мощни икономики“, които ѝ помагат да компенсира външния натиск.
„Има държави, които подкрепят Руската федерация, затова се получава една задънена улица. Край на войната в Украйна не се вижда. Икономически и енергийни санкции няма как да повлияят върху решението за водене на войната“, смята Иванов.
Доц. Иванов коментира и позицията на американската администрация. Той подчерта, че според Доналд Тръмп ситуацията в Източна Европа може да ескалира, затова САЩ не желаят да влязат в пряк военен сблъсък с Русия.
„Това би било равносилно на Трета световна война“, добави той.
По думите му евентуален военен конфликт между Европа и Русия би засегнал тежко Европейския съюз, но не и Съединените щати в такава степен.
„Топката е в ръцете на НАТО. Според мен Русия няма да спре да провокира Алианса“, предупреди Иванов.
България получи от Великобритания отсрочка от санкциите за дружествата на "Лукойл"
Анализаторът очерта и стратегическата линия на Вашингтон: „Стратегията на САЩ е дългосрочна – изтощаване и задушаване на Русия, така че в един момент тя да се превърне в отправна точка за пренасочване на американското геополитическо влияние към Китай.“
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни