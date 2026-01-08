Венецуела освобождава „значителен брой“ политически затворници, включително чужденци. Това заяви в четвъртък ръководителят на законодателния орган на страната, съобщи NBC.

Съобщението може да е първият знак, че новото правителство е отворено за връщане на известна свобода на словото в страната и за поддаване на натиск от опозиционните групи и американското правителство.

Ходът е приет като „едностранен жест за поддържане на мира и за да се осигури нашето непоклатимо решение за консолидиране на мира в Републиката и мирното съвместно съществуване“, каза пред репортери Хорхе Родригес, който е по-голям брат на новия президент на страната Делси Родригес.

Венецуела създаде комисия, която да работи за освобождаването на Мадуро

Хорхе Родригес заяви, че процесът на освобождаване на затворници вече е започнал. Той не предостави подробности за това кой ще бъде освободен или кога. Държавният департамент отказа коментар.

Според правозащитни организации, Венецуела държи между 800 и 900 политически затворници, повечето от които са били арестувани под ръководството на Николас Мадуро, който беше заловен от американските сили в събота.

Южноамериканската страна е осъдила на затвор няколко американци през годините. През януари 2025 г. бяха освободени шестима задържани американци, след като пратеникът на Тръмп за специални мисии Ричард Гренел проведе разговори с Мадуро в Каракас.

Семейства на лишените от свобода и опозиционни групи призовават за подобен ход и оказват натиск върху американското правителство по въпроса.

