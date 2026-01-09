Полицията в Ню Йорк простреля смъртоносно мъж, въоръжен с остър предмет, който се бил барикадирал в стая в болница в Бруклин, информира "Асошиейтед прес".

Пристигналите на място полицаи се натъкнали на мъж, въоръжен с остър предмет. Той бил в стая на осмия етаж на болницата, опръскана с кръв. Лечебното заведение се намира в квартал "Парк Слоуп" в Бруклин. Помощник-началник Чарлз Минч каза, че мъжът се бил барикадирал в стаята с още двама души – по-възрастен пациент и охранител на болницата, и заплашвал да нарани себе си и другите.

"В продължение на повече от три минути полицаите многократно заповядвали на мъжа да пусне острието и да отвори вратата, но той отказал", каза Минч. Полицаите използвали електрошокове, за да опитат да усмирят мъжа, но без успех, добави той.

„Не ми пука”: Агент на ICE спря лекар да окаже помощ на застреляната жена в Минеаполис (ВИДЕО)

След това опитали да разбият вратата с ритници, но мъжът я държал затворена. След като вторият опит с електрошока също се провалил, мъжът се нахвърлил върху полицаите с острието, което ги накарало да открият огън, каза Минч.

Жертвата не е идентифицирана. Властите уточняват само, че той бил приет като пациент предишния ден. Камерите на полицаите заснели инцидента, добави Минч. "Тази ситуация можеше да се развие по съвсем различен начин", допълни той.

Агенти на миграционните служби откриха стрелба и раниха двама души в Портланд

Полицията публикува и снимка на окървавено "самоделно" оръжие в социалните медии.

Редактор: Станимира Шикова