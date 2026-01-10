Целта на посещението на колумбийския президент Густаво Петро във Вашингтон и срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп е да „спре световната война“. Тези свои намерения изрази Петро в интервю за CBS.

На 7 януари Тръмп и Петро проведоха телефонен разговор, по време на който обсъдиха борбата на Богота срещу наркотрафика и ситуацията във Венецуела. На въпрос на репортер на CBS каква е целта на посещението на колумбийския лидер в Белия дом, той отговори: „Да спре световната война“.

Тръмп заплаши Колумбия с военна операция. Президентът Петро: Спрете да ме клеветите!

Петро каза още, че по време на разговора Тръмп „го е оставил да говори 40 от 55-те минути“. Колумбийският президент отбеляза, че двете страни са обсъдили Венецуела по инициатива на Петро, въпреки че американският лидер „не е споменал Венецуела“ в разговора. „Той не спомена нищо конкретно. Говорихме повече за процедурата за възстановяване на комуникацията“, каза колумбийският лидер. „Това означава, че може би тези въпроси ще бъдат обсъждани изключително лично и това е приемливо за мен“, каза още Петро. След телефонния разговор между двамата лидери Тръмп обяви, че Петро ще посети Вашингтон в началото на февруари.

