Според американския държавен глава страната е управлявана от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция, дни след като американски войници плениха и отведоха в Ню Йорк венецуелския му колега Николас Мадуро, за да бъде съден по обвинения в наркотероризъм.

"Такава операция ми звучи добре", каза Тръмп на борда на самолета си Air Force 1. Той се аргументира с думите: "Колумбия, подобно на съседна Венецуела, също е много болна и е управлявана от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава в САЩ. Той обаче няма да прави това много дълго".

Венецуела създаде комисия, която да работи за освобождаването на Мадуро

Президентът на латиноамериканската страна Густаво Петро, който е представител на левицата, отхвърли обвиненията и критиките. "Името ми не фигурира в съдебните досиета за трафик на наркотици. Спрете да ме клеветите, г-н Тръмп", обърна се колумбийският президент към американския си колега чрез пост в социалната мрежа X.

Тръмп: Режимът в Куба изглежда готов да падне

Петро разкритикува и американската военна операция, проведена във Венецуела в събота. "Без правно основание за предприемане на действия срещу суверенитета на страната, арестът на Мадуро се превръща в отвличане", написа още колумбийският държавен глава.

"Kато върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Колумбия и винаги действайки под закрилата на Конституцията, аз наредих най-голямото изземване на кокаин в световната история. Спрях ръста при отглеждането на листа кока и инициирах мащабна програма за доброволно заместване на културите от фермери, отглеждащи кока. Процесът обхвана 30 000 хектара площ. По моя заповед превзехме Ел Платеадо, Каука - кокаиновия „Уолстрийт“, на който предишните правителства позволиха да процъфтява. Наредих бомбени атентати, спазвайки всички норми на хуманитарното право, което доведе до смъртта и залавянето на висши командири на въоръжени групировки за трафик на наркотици. Тяхната тактика включва набиране на непълнолетни, за да защитят лидерите си от бомбардировки", написа още Петро.

Колумбия e ключов военен и икономически съюзник на САЩ в Латинска Америка, но отношенията им в момента са в най-ниската си точка.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Николай Станоев, БТА

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking