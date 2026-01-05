Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция, дни след като американски войници плениха и отведоха в Ню Йорк венецуелския му колега Николас Мадуро, за да бъде съден по обвинения в наркотероризъм.

"Такава операция ми звучи добре", каза Тръмп на борда на самолета си Air Force 1. Той се аргументира с думите: "Колумбия, подобно на съседна Венецуела, също е много болна и е управлявана от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава в САЩ. Той обаче няма да прави това много дълго".

Венецуела създаде комисия, която да работи за освобождаването на Мадуро

Президентът на латиноамериканската страна Густаво Петро, който е представител на левицата, отхвърли обвиненията и критиките. "Името ми не фигурира в съдебните досиета за трафик на наркотици. Спрете да ме клеветите, г-н Тръмп", обърна се колумбийският президент към американския си колега чрез пост в социалната мрежа X.

Тръмп: Режимът в Куба изглежда готов да падне

Петро разкритикува и американската военна операция, проведена във Венецуела в събота. "Без правно основание за предприемане на действия срещу суверенитета на страната, арестът на Мадуро се превръща в отвличане", написа още колумбийският държавен глава.

Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump.



En cuanto al señor Rubio que desliga autoridades del presidente y dice que el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

"Kато върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Колумбия и винаги действайки под закрилата на Конституцията, аз наредих най-голямото изземване на кокаин в световната история. Спрях ръста при отглеждането на листа кока и инициирах мащабна програма за доброволно заместване на културите от фермери, отглеждащи кока. Процесът обхвана 30 000 хектара площ. По моя заповед превзехме Ел Платеадо, Каука - кокаиновия „Уолстрийт“, на който предишните правителства позволиха да процъфтява. Наредих бомбени атентати, спазвайки всички норми на хуманитарното право, което доведе до смъртта и залавянето на висши командири на въоръжени групировки за трафик на наркотици. Тяхната тактика включва набиране на непълнолетни, за да защитят лидерите си от бомбардировки", написа още Петро.

Колумбия e ключов военен и икономически съюзник на САЩ в Латинска Америка, но отношенията им в момента са в най-ниската си точка.

Редактор: Цветина Петкова