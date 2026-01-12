14-годишно момче с маска и каска рани свой съученик и преподавател при атака с нож в училище в Киев. След нападението заподозреният се самонаранил. Той вече е задържан.

Служителите на реда разследват възможно руско влияние върху 14-годишния тийнейджър. Те заявиха, че в телефона му е намерена кореспонденция с неизвестни лица – вероятно представители на руските специални служби.

Снимки, споделени от националната полиция, показват заподозрения, седнал пред полицаи и облечен с тениска с надпис „Hitler kaputt“ - фраза, която руснаците възпроемат като лозунг за края на фашисткия режим.

През почти четирите години война Украйна и Русия често се обвиняват взаимно, че се опитват да вербуват непълнолетни онлайн, предаде АФП.

Редактор: Дарина Методиева