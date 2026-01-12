Снимка: iStock
-
Ръст на битовите пожари заради неправилна употреба на отоплителни уреди
-
Кола се вряза в спирка в Русе
-
Шофьор събори пътен знак в Горна Оряховица (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Загинал и ранени при тежка катастрофа край Разград
-
Задържаха съсобственик на швейцарския бар, в който избухна пожарът с 40 жертви
-
Мощна буря нанесе щети в Турция
50 са съставените актове за непочистени тротоари пред търговски обекти
Минусовите температури предивзвикаха заледявания по тротоарите. Вследствие на падане върху леда 37 души са подали сигнал до Спешна помощ за последните 10 часа. Отговорността обаче за почистването и обезопасяването на тротоарите е споделена – тя е и на гражданите, и на общината.
Съгласно общинската наредба живеещите или ползващите дадена сграда са длъжни да почистват снега и леда по прилежащите тротоари, а общината отговаря за почистването на уличната мрежа, площадите и останалите обществени пространства.
Столичани споделят, че изпитват трудности при придвижване. "Много е хлъзгаво и внимаваме. Ходим по края в тревата, където не е отъпкано. На няколко пъти се хлъзнахме и можехме да паднем. Добре, че се стопли времето и го разтопи. Нито малките улици се чистят, нито големите, нито нищо не се чисти", казват хората.
Ледено студено начало на седмицата
Според Стела Стоянова, която е началник-сектор в Столичния инспектора, софийската управа не може да се справи с почистването „веднага”. "Не може да се смогне всичко да бъде почистено веднага. Първо се почистват тротоарите по масов градски транспорт, с приоритет са училища и детски градини", посочи тя. "Разпръскването на смеси срещу заледяване по тротоарите не е спирало от началото на снеговалежа", казват от общината.
Отговорността обаче не е само в полето на общината. Почистването на снега от тротоарите до блоковете и търговските обекти, както и премахването на ледените висулки, се извършва от живеещите или стопанисващите съответните сгради. Като собственичка на хранителен магазин, Ценка Диянова казва, че при всеки снеговалеж екипът ѝ излиза да почиства тротоара.
Заради отрицателните температури: Неучебен ден в Русе
50 акта са съставили екипите на Столичния инспекторат за непочистени тротоари пред търговски обекти.
Последвайте ни