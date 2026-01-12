Минусовите температури предивзвикаха заледявания по тротоарите. Вследствие на падане върху леда 37 души са подали сигнал до Спешна помощ за последните 10 часа. Отговорността обаче за почистването и обезопасяването на тротоарите е споделена – тя е и на гражданите, и на общината.

Съгласно общинската наредба живеещите или ползващите дадена сграда са длъжни да почистват снега и леда по прилежащите тротоари, а общината отговаря за почистването на уличната мрежа, площадите и останалите обществени пространства.

Столичани споделят, че изпитват трудности при придвижване. "Много е хлъзгаво и внимаваме. Ходим по края в тревата, където не е отъпкано. На няколко пъти се хлъзнахме и можехме да паднем. Добре, че се стопли времето и го разтопи. Нито малките улици се чистят, нито големите, нито нищо не се чисти", казват хората.

Според Стела Стоянова, която е началник-сектор в Столичния инспектора, софийската управа не може да се справи с почистването „веднага”. "Не може да се смогне всичко да бъде почистено веднага. Първо се почистват тротоарите по масов градски транспорт, с приоритет са училища и детски градини", посочи тя. "Разпръскването на смеси срещу заледяване по тротоарите не е спирало от началото на снеговалежа", казват от общината.

Отговорността обаче не е само в полето на общината. Почистването на снега от тротоарите до блоковете и търговските обекти, както и премахването на ледените висулки, се извършва от живеещите или стопанисващите съответните сгради. Като собственичка на хранителен магазин, Ценка Диянова казва, че при всеки снеговалеж екипът ѝ излиза да почиства тротоара.

50 акта са съставили екипите на Столичния инспекторат за непочистени тротоари пред търговски обекти.