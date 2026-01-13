„Би Би Си“ ще изиска от федерален съд във Флорида да отхвърли иска за 10 милиарда долара, заведен от президента Доналд Тръмп срещу британската телевизия.

Той заведе делото миналата година във връзка с документален филм на „Би Би Си“, в който беше редактирана речта му от 2021 г. преди бунтовете в Капитолия. Тогава законодателите удостоверяваха победата на Джо Байдън на изборите през 2020 г. В програмата бяха съединени две отделни части от речта на Тръмп от 6 януари 2021 г. по начин, който създаваше впечатлението, че той изрично е призовал поддръжниците си да атакуват Капитолия.

Тръмп съди "Би Би Си" за 10 млрд. долара за клевета и нелоялни практики

Американският лидер иска обезщетение в размер не по-малко от 5 млн. долара за всяко от двете обвинения срещу „Би Би Си“ за предполагаема клевета и нарушение на Закона за измамни и нелоялни търговски практики на Флорида.

В последните документи, подадени в федералния съд в Маями, адвокатите на британската телевизия заявиха, че ще предприемат действия за отхвърляне на жалбата, тъй като съдът няма лична юрисдикция. Те се аргументират, че Тръмп няма да може да докаже, че документалният филм, излъчен преди изборите през 2024 г., но не и в САЩ, му е причинил реална вреда.

В документите на съда се твърди, че той е заявил, че е претърпял само „неясна вреда за професионалните си и трудови интереси“ и че американският президент не може да докаже действителни щети. „Той спечели преизбирането на 5 ноември 2024 г. след излъчването на документалния филм. Спечели и Флорида с внушителна преднина от 13 пункта, подобрявайки резултатите си от 2020 и 2016 г.“, добавят в документите.

Доналд Тръмп срещу "Би Би Си" - хронологията на един скандал

В съдебния иск на Тръмп се твърди, че редактираната реч в документалния филм е „изфабрикувана“ и се обвинява „Би Би Си“ в „нагъл опит да се намеси и повлияе на изборите през 2024 г. в ущърб на президента Тръмп“.

Това е поредното от много съдебни дела, които Тръмп е завел срещу медийни компании през последните години. Няколко от тях доведоха до споразумения за милиони долари.

Редактор: Цветина Петкова