Външните министри на Гренландия и Дания ще проведат ключова среща във Вашингтон в опит да овладеят нарастващото напрежение около изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за евентуален американски контрол над арктическия остров, съобщи The Guardian. Разговорите ще се състоят в сряда в Белия дом, а домакин ще бъде вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен съобщи, че заедно с гренландския си колега Вивиан Моцфелд са поискали среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, а впоследствие вицепрезидентът Ванс е заявил желание да се включи и да бъде домакин на разговорите. „Причината да поискаме тази среща е да пренесем целия този дебат в една стая, където можем да се погледнем в очите и да говорим открито“, заяви Расмусен пред журналисти в Копенхаген.

Темата за Гренландия отново излезе на преден план, след като Доналд Тръмп обяви още по-силно желанията си и заяви, че САЩ ще придобият острова „по един или друг начин“. Подобни изказвания предизвикаха остра реакция в ЕС и НАТО, тъй като Гренландия е автономна територия в рамките на Дания, която е член и на двата съюза. Датският премиер Мете Фредериксен предупреди, че евентуална американска военна намеса би означавала край на НАТО, а редица европейски лидери изразиха подкрепа за териториалната цялост на Гренландия и правото ѝ на самоопределение.

Гренландия настоява за защита от НАТО

Междувременно датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен обяви, че страната планира засилено военно присъствие в Гренландия заедно с други държави от НАТО през тази година. По думите му Копенхаген търси „по-голямо внимание от страна на НАТО към присъствието и сигурността в Арктика“. Следващата седмица Поулсен и Моцфелд ще се срещнат и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Брюксел.

Коалиционното правителство на Гренландия вече заяви, че при никакви обстоятелства не може да приеме американско поемане на контрол над острова и подчерта, че защитата му трябва да се осъществява в рамките на НАТО. В позицията си властите в Нуук изразяват увереност, че Гренландия завинаги ще остане част от западния отбранителен алианс.

Въпреки това в самата Гренландия има различни гласове. Лидерът на опозиционната партия „Налерак“ Пеле Броберг заяви, че най-добрият изход от разговорите във Вашингтон би бил постигането на сделка със САЩ. Той постави под въпрос участието на датския външен министър, като подчерта, че темата засяга „бъдещето на гренландския народ, а не датската външна политика“.

Медведев: Гренландия може да гласува за присъединяване към Русия, ако Тръмп не побърза

Гренландия върви по пътя към независимост от 1979 г., когато получава самоуправление от Дания. Макар всички политически сили в местния парламент да споделят тази цел, разногласията остават по въпроса кога и как тя трябва да бъде постигната.

