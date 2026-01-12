Правителството на Гренландия заяви днес, че ще увеличи усилията си, за да гарантира, че отбраната на арктическата територия се осъществява под егидата на НАТО, като отново отхвърли амбицията на Доналд Тръмп да завземе острова, предаде "Ройтерс".

Тръмп заяви, че САЩ трябва да вземат Гренландия, която е автономна територия на Дания, за да попречат на Русия или Китай да я окупират в бъдеще, тъй като островът е стратегически разположен и богат на минерали.

Европейски държави обсъждат засилване на военното си присъствие в Гренландия

„Всички държави членки на НАТО, включително САЩ, имат общ интерес от защитата на Гренландия“, се казва в изявление на коалиционното правителство на острова.

По-рано еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс предупреди, че ако САЩ завземат Гренландия с военна сила, това ще означава край на НАТО.

