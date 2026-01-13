Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се присъедини към десетки световни лидери на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, следващата седмица, заедно с „най-голямата американска делегация досега“. Това заяви изпълнителният директор на форума Бьорге Бренде.

„С удоволствие приветстваме отново президента Тръмп“, каза Бренде по време на онлайн пресконференция преди срещата. Преди шест години беше последното участие на Тръмп във форума - по време на първия му мандат. Поне петима ключови министри, сред които държавният секретар Марко Рубио и министърът на финансите Скот Бесент, също ще присъстват, заяви Бренде. В Швейцария ще е и Стив Уиткоф — специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток и Украйна.

Вашингтон свиква Съвета за национална сигурност заради ескалиращата криза в Иран

Само дни след преизбирането си миналата година американският президент се обърна към участниците в Давос чрез видеовръзка. Не беше ясно обаче дали тази година Тръмп ще се появи лично. Той ще бъде сред рекордните 64 държавни и правителствени ръководители, които ще пристигнат в алпийския ски курорт, съобщи Бренде. Сред тях ще има и шестима лидери от страните от Г-7.

Очакват се около 3 000 участници от бизнес средите, включително 850 главни изпълнителни директори или председатели на управителни съвети, както и активисти в областта на социалните въпроси, околната среда и труда.

Редактор: Емил Йорданов