Американският актьор и режисьор Тимъти Бъсфийлд се е предал на властите в щата Ню Мексико, след като срещу него е била издадена заповед за арест по обвинения в сексуално насилие над деца.

Говорител на полицията в Албакърки потвърди, че Бъсфийлд се е явил пред органите на реда, четири дни след издаването на заповедта. По информация на властите той е издирван по три обвинения, две за криминален сексуален контакт с непълнолетен и едно за насилие над дете.

Във видеоизявление до TMZ 68-годишният актьор отрече обвиненията и заяви, че ще се бори, за да докаже невинността си.

Според полицейски документ, цитиран от изданието, твърденията са свързани с двама 11-годишни близнаци, с които Бъсфийлд се е запознал на снимачната площадка на сериала The Cleaning Lady, където е работил като режисьор и актьор.

Редактор: Мария Барабашка