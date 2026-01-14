54-годишният мъж, заподозрян за вандалския акт срещу българското посолство в Скопие, остава в ареста за 8 дни. Арестът е разпореден по искане на прокуратурата поради възможност мъжът да избяга или да извърши ново престъпление, предаде кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

Според прокуратурата в РС Македония заподозреният увредил чуждо имущество и от омраза счупил стъклото на входната врата на посолството на Република България в Скопие, след което веднага избягал.

Северна Македония осъди нападението над българското посолство в Скопие

От Министерството на външните работи на България реагираха още на 11 януари, като определиха случилото се като недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения. От МВнР настояха компетентните власти в Република Северна Македония незабавно да предприемат всички необходими действия за установяване на извършителя и за подвеждането му под пълна наказателна отговорност, както и за гарантиране сигурността на българските дипломатически и консулски представителства, техния персонал и имуществото им.

На официалната си страница във Facebook от посолството на България в Скопие публикуваха видео от охранителните камери, показващо случилото се.

Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония осъди „инцидента, при който неизвестно лице счупи стъклото на сградата, в която се помещава посолството на Република България в Скопие”. „Подобни индивидуални актове на вандализъм са неприемливи и противоречат на принципите на международното право, както и на разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения", написаха от Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие.

Редактор: Дарина Методиева