Британската полиция арестува протестиращ, който се е качил на покрива на иранското посолство в Лондон и е свалил знаме, съобщиха от „Метрополитън полис“. При демонстрациите са пострадали няколко полицейски служители.

По данни на полицията участник в протеста е проникнал незаконно в частна собственост, преминал е през няколко балкона и е достигнал покрива на дипломатическата мисия, откъдето е свалил знаме. По време на безредиците по служителите на реда са били хвърляни предмети, а няколко души са задържани по подозрение за участие в насилствени действия.

Премахнаха иранското знаме пред посолството на страната в Берлин

От лондонската полиция припомниха, че още миналата седмица са разположили допълнителни сили около посолството с цел предотвратяване на инциденти и гарантиране на сигурността.

При предишен протест в събота демонстрант за кратко беше заменил официалното знаме с иранското знаме отпреди Ислямската революция от 1979 г.

През последните седмици Иран беше разтърсен от най-мащабните протести от години насам, насочени срещу режима. Жертвите са хиляди. Протестите започнаха заради икономически проблеми в края на декември, но бързо прераснаха в масово движение с искания за промяна на управлението.

