34-годишната Клеманс Гет, заместник-председател на Националното събрание на Франция и депутат от лявата партия „Непокорна Франция“, внесе предложение страната да напусне НАТО, съобщава „Берлинер цайтунг“.

По думите на Гет, излизането от Алианса отдавна е официална позиция на партията ѝ, но темата придобива нова актуалност на фона на това, което тя определя като „умишлено решение на Съединените щати да се върнат към открита имперска политика“.

В подкрепа на тезата си депутатката посочва редица конкретни примери, сред които „незаконното отвличане на президента на Венецуела“, заплахи срещу суверенни държави, включително идеи за анексиране на Гренландия, както и санкции срещу европейски представители, настояващи за по-строго регулиране на американските дигитални корпорации. Гет критикува и „хищнически търговски споразумения“, които според нея са наложени на Европейския съюз под натиск, както и „открита намеса в европейските избори“ в полза на крайнодесни формации.

Според депутатката всички тези действия показват, че САЩ „официално изоставят международното право и механизмите за колективна сигурност“ и на практика третират Европейския съюз като васална структура. „Това трябва да бъде признато възможно най-скоро – Съединените щати вече не могат да бъдат считани за съюзник“, подчертава тя.

Гет смята, че напускането на НАТО би позволило на Франция „да възстанови своята военна и дипломатическа независимост и отново да се утвърди като необвързана сила“. По думите ѝ, страната разполага с необходимите средства за самостоятелна защита благодарение на собствения си ядрен възпиращ потенциал.

Редактор: Румен Лозанов