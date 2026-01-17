Солидарен съм с датчаните. Но не очаквам военна операция в Гренландия. Виждате, че нямаше и в Иран, при далеч по тежки обстоятелства и по-шумни закани. Това коментира в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” журналистът Асен Агов.

Според него това, че в Гренландия в момента пристигат представители на въоръжените сили на различни европейски държави е знак, че Европа няма да се примири.

„Не мога да си представя, че Тръмп ще скочи с военни средства да превзема Гренландия, когато вижда тази реакция от Европа. Това би означавало край на НАТО”, смята Асен Агов.

Според него интересът към Гренландия е „прищявка на Тръмп”.

„Нищо не пречи американците, ако смятат, че има заплаха за Америка, да разширят своята база в Гренландия.Аз при всички случаи смятам, че Гренландия не бива да се предава от Европейския съюз. Защото след Гренландия може да дойде, например, Южна Италия”, коментира журналистът.

По отношение на Иран, Агов смята, че за да се стигне до удар от страна на САЩ, трябва да има още протести в страната. „Големият въпрос е дали аятолахът Хаменей ще се оттегли и дали вътре в иранския режим има по-сговорчиви хора, които биха могли да избегнат това. Ако няма такива хора, тогава съвсем сигурно ще има американска операция”, каза журналистът.

Целия разговор гледайте във видеото.