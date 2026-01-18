Европейските държави, които Доналд Тръмп заплаши с нови мита, излязоха с обща декларация. Те потвърждават подкрепата си за суверенитета на Дания и Гренландия.

В изявлението се казва, че „заплахите с митата подкопават трансатлантическите отношения и създават риск от опасна низходяща спирала”.

Германия, Франция, Великобритания, Нидерландия и четирите скандинавски страни бяха заплашени от Тръмп, защото се противопоставят на намеренията му да анексира Гренландия.