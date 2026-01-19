Реза Пахлави, синът на последния иранския шах, който беше свален от власт по време на Ислямската революция през 1979 г., се зарече в неделя да се завърне в Иран от изгнание в САЩ, предаде ДПА. Той не посочи конкретни срокове и все още не е ясно дали ще му бъде позволено да влезе в родината си, нито какви последствия го очакват там като опозиционен политик.

Пахлави заяви в видео послание в X, че "народът на Иран иска нов, надежден път" напред. "Битката в Иран днес е между окупация и освобождение. Иранският народ ме призова да поема водачеството. Той се е надигнал, за да си върне страната. Историята ще почете онези, които застанат на тяхна страна. Аз ще се завърна", написа той.

В края на декември в Иран избухнаха протести срещу задълбочаващата се икономическа криза и растящата инфлация, които бързо ескалираха в по-широки демонстрации срещу властите в Ислямската република.

Редактор: Станимира Шикова