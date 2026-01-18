Протестите в Иран вече продължават повече от три седмици, като недоволството на гражданите срещу ислямския режим е по-силно от всякога. Това, което започна с протест срещу срива на националната валута и нарастващата инфлация, скоро прерасна в демонстрации срещу дълго трупано недоволство срещу режима на аятоласите.

Въпреки че протестират в повече от 100 града, иранците се сблъскват със сериозни репресии – скандирания за свобода се посрещат с куршуми, престрелки и смърт.

Иранец, който живее у нас, е без връзка със сестра си от три дни, след като комуникациите в страната бяха заглушени от властите. Преди дни той е получил последните кадри, които сестра му е успяла да изпрати.

Заглушаване на комуникацията и репресии

Според него сигналът е заглушен по нареждане на управляващите. Мъжът разказва, че е научил за смъртта на близък човек, който е загинал по време на протестите, застрелян от религиозната армия. Протестите не само водят до десетки смъртни случаи, но също така се съпровождат с физическо насилие и отказ от предоставяне на тела на загиналите на техните близки, освен ако не бъде платено значително количество пари – понякога около 7000 долара.

„Тези хора не заслужават това. Нито един народ не трябва да бъде убиван по такъв варварски начин“, заявява мъжът. Според правозащитни организации броят на убитите протестиращи вече е над 12 000 души.

Странната реалност на иранския народ

Въпреки че иранският режим се опитва да поддържа образа на стабилност, реалността за много хора е различна. „Народът гладува. За някои е нормално да не знаят какво е кисело мляко или нови дрехи. Те работят цял месец за някакви стотинки, а цените растат нагоре“, коментира иранецът, който разкрива, че мнозина години наред не са имали достъп до основни продукти.

По време на протестите в Техеран се чуха искания за край на диктатурата и подкрепа за опозиционния лидер Реза Пахлави, син на последния шах на Иран, който живее в САЩ. „Няма възможност за по-добро бъдеще, освен ако не се случат сериозни промени“, добавя мъжът.

Външната намеса и надеждата за промяна

„Нямам никакво желание за война, но изглежда, че нещата ще се развият в тази посока. Много невинни хора ще загинат, но може би трябва да се намесят чужди сили“, споделя иранецът, който не иска да се повтори ужасът от предишната война в Иран през 1988-89 г., в която самият той е участвал.

Въпреки тези мрачни прогнози, той все пак изразява надежда за промяна: „Има шанс за успех, има външна подкрепа и вече има ясна опозиция. Но е важно да се противопоставим на всякакви опити за манипулации и на групи, които искат да се прикрепят към протестите, без да имат реални цели“.

„Ако има възможност да се върна в Иран, ще го направя, но сега сме зависими от това как ще се подредят нещата“, казва мъжът, който се надява, че ситуацията ще се оправи, за да може той да се срещне със семейството си отново.