Реза Пахлави, син на последния ирански шах и водеща фигура сред иранската опозиция в изгнание в САЩ, призова протестиращите в родината му да се "подготвят за превземане" на центровете на големите градове. До апела се стигна на 13-ия ден от демонстрациите.

Във видеообръщение в социалните мрежи той се обърна към сънародниците си, приканвайки ги "да излязат по улиците довечера и да окупират обществените пространства. Целта вече не е да се протестира по улиците, а да се превземат и удържат центровете на големите градове, чрез оставане на терен", посочи Пахлави.

Иран заплаши със смъртно наказание участниците в протестите

Пахлави, чийто баща Мохамад Реза Пахлави е свален с революция през 1979 г. и умира през следващата 1980 г., добави, че "се готви да се завърне в родината си и че моментът, когато това ще стане, е много близо".

Синът на шаха определи като "великолепен" броя на участниците във вчерашните протестни прояви в Иран.

هم‌میهنان عزیزم،



شما با شجاعت و ایستادگی خود، تحسین جهانیان را برانگیخته‌اید. حضور دگرباره و پرشکوه‌تان در خیابان‌های سراسر ایران در شامگاه جمعه، پاسخی دندان‌شکن به تهدیدهای رهبر خائن و جنایتکار جمهوری اسلامی بود. یقین دارم که او این تصاویر را از مخفیگاهش دیده و از وحشت لرزیده… pic.twitter.com/MaQDiwkXRL — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 10, 2026

Болниците в Иран са пълни с пострадали в протестите срещу властта. Лекари описват голям наплив на пациенти и невъзможност на лечебните заведения да се справят. В петък Доналд Тръмп повтори заплахите срещу лидерите на Иран, че може да има американска военна намеса в страната, ако властта използва сила срещу протестиращите. Иран написа писмо до Съвета за сигурност на ООН, в което посочват, че Съединените щати подклаждат "насилствени подривни действия и широко разпространен вандализъм".

Иранските сили на реда са задържали над 100 души, участвали в масови безредици и използване на оръжие срещу граждани и полиция, според Мурад Моради Карначи, началник на окръг Бахарестан в югозападната провинция Техеран. „100 души, които са нарушавали обществения ред, и ръководителите на безредиците в този район са задържани. Тези лица са използвали огнестрелни оръжия и хладно оръжие срещу граждани и правоохранителни органи“, каза той.

Протестната вълна в Иран започна на 29 декември 2025 г., когато търговци демонстрираха в Техеран поради рязкото понижение на иранския риал. На 30 декември към безредиците се присъединиха студенти. Безредиците се разпространиха в повечето големи градове. На 2 януари по улиците се появиха групи от неидентифицирани въоръжени лица, а въоръжените сблъсъци между бунтовниците и правоохранителните органи се засилиха.

Извън политическото говорене, напрежението в Иран не стихва. Откакто преди две седмици започнаха протестите, митинги е имало в повече от 100 града. Хуманитарни организации казват, че досега са убити над 50 души. Големите световни медии не се допускат в Иран.

Междувременно остава в сила наложената от властите пълна блокада на интернет връзките в цялата страна. Така националното интернет затъмнение продължава вече над 36 часа.

Вашингтон определи като тактика за "отвличане на вниманието" твърденията на иранския външен министър Абас Арагчи, че САЩ подклаждат разрастващото се протестно движение, от което се тресе Ислямската република.

Редактор: Цветина Петкова