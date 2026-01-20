Британският принц Хари беше забелязан да напуска Кралския съд в Лондон, където започна делото по исковете за нарушаване на личното пространство срещу издателя на вестник „Дейли Мейл“. Процесът ще продължи 9 седмици.

По-малкият син на крал Чарлз III е сред седмината ищци, заедно с певеца Елтън Джон и актрисите Елизабет Хърли и Сейди Фрост. Те обвиняват издателската компания в незаконно подслушване и други сериозни злоупотреби, които собственикът на „Дейли Мейл“ категорично отрича.

Редактор: Габриела Павлова