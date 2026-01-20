Снимка: Getty Images
Издателската компания е обвинена в незаконно подслушване и други сериозни злоупотреби
Британският принц Хари беше забелязан да напуска Кралския съд в Лондон, където започна делото по исковете за нарушаване на личното пространство срещу издателя на вестник „Дейли Мейл“. Процесът ще продължи 9 седмици.
По-малкият син на крал Чарлз III е сред седмината ищци, заедно с певеца Елтън Джон и актрисите Елизабет Хърли и Сейди Фрост. Те обвиняват издателската компания в незаконно подслушване и други сериозни злоупотреби, които собственикът на „Дейли Мейл“ категорично отрича.
Редактор: Габриела Павлова
